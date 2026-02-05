Полицейские нашли 40 нелегалов на стройках в Московском районе Петербурга

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга провели масштабный рейд на стройках Московского района с проверкой почти 500 иностранных работников.

В рамках мероприятия полицейские посетили строительные объекты на Среднерогатской и Кубинской улицах. К операции были привлечены около ста сотрудников, включая представителей управления по вопросам миграции, бойцов спецполка и кинологов. Подготовка к рейду включала аэросъемку территорий с помощью квадрокоптера.

На месте полицейские со служебными собаками осмотрели строительные городки и бытовки, проверив личные вещи рабочих. Всего в рамках рейда были проверены документы почти у 500 иностранных граждан, включая выходцев из стран ближнего зарубежья и Восточной Азии.

Около 60 человек правоохранители доставили в территориальные отделы полиции для дополнительной проверки. Часть из них, как выяснилось, находились и работали в России на законных основаниях, но из-за языкового барьера не смогли оперативно представить документы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Для работы с этой группой в отделы полиции пригласили переводчиков. Специалисты разъяснили иностранцам их права и порядок действий. После проверки документов граждане были отпущены.

Однако проверка выявила нарушения миграционного законодательства. В отношении 40 иностранных граждан сотрудники полиции составили административные протоколы.