Аудиозапись разговора Долиной с аферистами появилась в Сети

Попавшая в сеть аудиозапись телефонного разговора певицы Ларисы Долиной с мошенниками стала новым поводом для обсуждения ее персонального и финансового кризиса. Параллельно артистка оказалась в центре конфликта по поводу искусственного пруда на ее подмосковном участке.

Появление компрометирующей аудиозаписи

В публичное пространство попали фрагменты телефонного разговора народной артистки России Ларисы Долиной с мошенниками. В разговоре аферисты представлялись сотрудниками спецслужб. На записи слышно, как в ходе многочасового диалога певице под предлогом защиты от прослушки предлагают установить на смартфон специальное приложение.

В Telegram-канале Mash сообщили, что данная программа в реальности использовалась мошенниками для получения доступа к личным данным и банковским операциям артистки. Этот звонок стал отправной точкой масштабного мошенничества, в результате которого Долина лишилась крупной суммы денег и была вынуждена продать свою квартиру в Москве.

По информации источника сами злоумышленники пытаются продать полную шестичасовую версию записи. Ее цена варьируется от 7,5 до 11 тысяч долларов. Адвокат артистки Мария Пухова сообщила что ей не известно о предложениях купить эти материалы в Интернете. Ни сама певица, ни ее представители официально не подтвердили и не опровергли подлинность опубликованных аудиофрагментов.

Текущее жилищное положение и конфликт из-за земельного участка

Ранее Лариса Долина рассказала, что временно живет в съемной квартире. Аренда оформлена на долгий срок на выгодных условиях. Певица отметила, что район проживания хороший, однако не стала его называть. Во время переезда она особое внимание уделила своим домашним питомцам.

Параллельно развивается другой публичный спор, связанный с земельным участком певицы в городском округе Мытищи Московской области.

В природоохранную прокуратуру поступила жалоба от предпринимателя из Саратова. В обращении указано, что в прибрежной защитной полосе безымянного ручья, являющегося водным объектом федерального значения, на участке Долиной был вырыт котлован под искусственный пруд площадью 230 квадратных метров.

Заявитель просит привлечь артистку к административной ответственности за возможные нарушения водного законодательства. Сама Долина, комментируя претензии, заняла жесткую позицию, заявив, что пруд находится на ее частной земле и она вправе им распоряжаться по своему усмотрению.

В то же время эксперты отмечают, что законодательство устанавливает строгие ограничения на хозяйственную деятельность в водоохранных зонах, которые действуют независимо от права собственности. Если проверка установит нарушение и вынесет предписание ликвидировать объект, стоимость работ по засыпке пруда может составить до 50 миллионов рублей.