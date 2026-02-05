Выпуск транспортного оборудования в Петербурге вырос почти на 40%.

Промышленные предприятия Санкт-Петербурга в 2025 году увеличили объем производства на 5,4%. Наибольший рост продемонстрировали отрасли, связанные с электроникой и транспортным машиностроением.

По итогам 2025 года промышленное производство в Северной столице выросло на 5,4% по сравнению с предыдущим периодом. Как сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, в обрабатывающем секторе рост составил 7%.

Согласно данным Петростата, наибольший рост объемов производства зафиксирован в сфере выпуска компьютеров, электронных и оптических изделий. Индекс промышленного производства (ИПП) в этом секторе составил 126,2%.

Высокие показатели также показали отрасли по производству прочих транспортных средств и оборудования (ИПП 139,3%), автотранспортных средств (ИПП 110,2%) и готовых металлических изделий (ИПП 108,4%), сообщил вице-губернатор в своем Telegram-канале.

Поляков добавил, что по итогам отчетного года промышленные предприятия Петербурга отгрузили продукции на 4,5 триллиона рублей. Данный показатель на 12,2% превысил значение 2024 года.