Бывший принц Эндрю по-прежнему сохраняет место в очереди на престол

Несмотря на лишение всех королевских титулов Эндрю Маунтбаттен-Виндзор по-прежнему остается восьмым в линии наследования британского престола. Его исключение из порядка престолонаследия является крайне сложной юридической процедурой.

Текущий статус

В октябре 2025 года король Карл III лишил своего младшего брата всех королевских титулов и воинских званий. Это решение стало кульминацией многолетнего скандала, связанного с дружескими связями бывшего принца с осужденным за педофилию и организацию секс-торговли финансистом Джеффри Эпштейном.

После этого Эндрю покинул Виндзор и сейчас проживает в частном поместье Сандрингем, практически не появляясь на публике. Несмотря на фактическое изгнание из официальной жизни семьи и непрекращающиеся обвинения, его формальное право на престол осталось неизменным, сообщает The Mirror.

Согласно данным на официальном сайте королевской семьи, принц Эндрю по-прежнему занимает восьмое место в линии престолонаследия. Он следует за детьми принца Гарри Арчи и Лилибет, тогда как первые позиции принадлежат принцу Уильяму и его потомкам. Этот статус вызывает вопросы у общественности и наблюдателей, считающих, что моральный облик человека, замешанного в подобных скандалах, несовместим даже с гипотетической возможностью унаследовать корону.

Юридические препятствия для исключения

По словам экспертов, британский монарх не обладает полномочиями в одиночку исключить кого-либо из порядка престолонаследия. Лишение титулов является прерогативой Короны, но изменение самой линии наследования требует вмешательства парламента.

Согласно Вестминстерскому статуту 1931 года, любые изменения в законе о престолонаследии должны одобрить не только парламент Великобритании, но и законодательные органы всех 15 королевств Содружества, где британский монарх остается главой государства. К ним относятся Канада, Австралия, Новая Зеландия и Ямайка. Это означает, что идентичные законы должны принять парламенты всех этих стран.

По словам королевского биографа Роберта Джобсона, такая процедура имеет прецеденты, но требует огромных политических усилий, времени и полного консенсуса. Он также отметил, что в условиях глобальной нестабильности у британских парламентариев нет ни желания, ни политической воли запускать столь сложный и потенциально болезненный процесс, чреватый затяжными дебатами и негативным вниманием прессы.

Символическое значение и вероятные перспективы

Вопрос об исключении принца Эндрю из линии престолонаследия носит в большей степени принципиальный и символический характер. Эксперты оценивают вероятность его реального восшествия на престол как исчезающе малую, поскольку перед ним стоят семеро наследников, включая молодое поколение королевской семьи.

Однако сам факт сохранения за ним этого формального права многие воспринимают как противоречивый сигнал. По мнению главного редактора журнала Majesty Magazine Джо Литтла, вопрос о целесообразности его дальнейшего пребывания в списке наследников будет поднят рано или поздно.