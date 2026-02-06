Владельцам домов без газа в Ленобласти компенсируют расходы на электроотопление

Жителям Ленинградской области разъяснили порядок получения льготы на оплату электроэнергии для владельцев домов без газового отопления. Регион компенсирует 75% стоимости потребления сверх базового лимита.

В Ленинградской области владельцы негазифицированных частных домов, которые используют электричество для отопления, могут рассчитывать на субсидирование части расходов. Для этой категории потребителей льготный диапазон потребления увеличен до 2,7 тысячи киловатт-часов в месяц. Стоимость электроэнергии в объеме, превышающем базовые 1,5 тысячи киловатт, регион компенсирует на 75%, оставляя оплату лишь четверти от реальной цены.

Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что для получения льготы достаточно подать заявление в энергосбытовую компанию, а не доказывать наличие электроотопления.

Как пояснил депутат Александр Русских, продление действия соответствующего закона планируется рассмотреть на ближайшем заседании Законодательного собрания Ленобласти 25 февраля. При этом текущие квитанции с завышенными суммами не являются окончательными.

Так, после утверждения документа все начисления должны быть пересчитаны задним числом с начала отопительного сезона. Если в платежных документах не отражен перерасчет, потребителям рекомендуется обратиться в ресурсоснабжающую организацию за разъяснениями, а в случае отказа — обжаловать действия в судебном порядке.