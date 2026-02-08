Курса биткоина рухнул до 60 тысяч долларов и потерял 14% за сутки

Курс биткоина в ночь на шестого февраля обвалился, в моменте опустившись до отметки в 60 тысяч долларов. За сутки первая криптовалюта потеряла свыше 14% своей стоимости.

В ночь на шестое февраля произошло падение курса биткоина. Согласно данным криптобиржи Binance, его цена в моменте опускалась до уровня 60 тысяч долларов.

За торговую сессию шестого февраля биткоин зафиксировал снижение на 14,02%, что стало самым глубоким дневным падением с ноября 2022 года. Цена Ethereum также снизилась, просев в моменте ниже 1,75 тысячи долларов. К утру шестого февраля котировки частично восстановились. Биткоин торговался выше 65 тысяч долларов, а Ethereum — выше 1,9 тысячи.

На фоне обвала рынка криптобиржи провели массовую ликвидацию позиций. По данным сервиса Coinglass, за сутки были ликвидированы позиции 560 тысяч трейдеров на общую сумму 2,6 миллиарда долларов, причем свыше 2,2 миллиардов пришлось на тех, кто ставил на рост (лонги).

Общая капитализация крипторынка сократилась до примерно 2,2 триллиона долларов. Индекс страха и жадности опустился до девяти баллов из 100, указывая на состояние «экстремального страха» среди инвесторов.