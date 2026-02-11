Возвращение Ленфильма

«В уже далеком 2019 году в рамках Экспертного клуба мы проводили мероприятие. посвященное отечественному кино. Проводили в кинотеатре с символическим названием Родина. Тема очень сложная, но интересная. Так вот, тогда большинство приглашенных экспертов высказались за то, чтобы дорогой им Ленфильм полностью перешел государству и конкретно нашему городу. И вот случилось реально важное событие в истории легендарного фильмзавода. 100% акций кинокомпании перешли в собственность Петербурга.

Уверен впереди яркие события, новые киноленты и производственные кинопроцессы. В этом громадная заслуга нашего президента, губернатора и экспертного сообщества. Ждем нового Шерлока, Собачье сердце и Человека-амфибию».