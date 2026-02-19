Четверг, 19 февраля 2026
$76.74 €90.87 ¥11.09
-8.3 C
Санкт-Петербург
Наука

Россияне смогут увидеть изумрудно-зеленую комету в феврале

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Комета C/2024 E1 станет видна в телескоп или бинокль после захода солца. Объект характерного изумрудно-зеленого цвета максимально сблизился с Землей 17 февраля.

Как и когда наблюдать

Эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров пояснил, что яркость кометы составляет около 6,5-7 звездной величины, поэтому невооруженным глазом ее не разглядеть.

Для наблюдений потребуется бинокль с апертурой от 20-30 миллиметров или небольшой телескоп. Россиянам эксперт советует искать комету на небе через 30-60 минут после захода солнца, когда небо уже достаточно потемнело, но объект еще не скрылся за горизонтом. Смотреть нужно в сторону юго-западной части горизонта, добавил Бурмистров в беседе с ТАСС.

Россияне смогут увидеть изумрудно-зеленую комету в феврале
Фото: abn.agency

В начале марта комета переместится в созвездие Тельца, и самые благоприятные условия для наблюдения из российских широт наступят примерно пятого марта. Жителям Южного полушария повезло больше. По словам эксперта, там комета сейчас путешествует по южному небу, и ее уже успели сфотографировать, например, в Новой Зеландии.

Характеристики и происхождение

Комета C/2024 E1 была открыта в марте 2024 года польским астрономом Кацпером Вежхощем при наблюдениях в обсерватории Маунт-Леммон в США. Ученые предполагают, что размеры кометы могут достигать 10 километров.

Объект отличается насыщенным изумрудно-зеленым цветом, который создается молекулами двухатомного углерода (дикарбона) и циана. Под действием ультрафиолета эти вещества начинают мерцать, окрашивая кому — туманную оболочку кометы и ионный хвост.

Заведующий базовой кафедрой астрофизики и физики космоса Крымского федерального университета Александр Вольвач в разговоре с РИА Новости пояснил, что комета относится к классу долгопериодических. По его словам, она прибыла из внешних областей Солнечной системы и, скорее всего, уже не вернется в ее окрестности в обозримом будущем.

Россияне смогут увидеть изумрудно-зеленую комету в феврале
Фото: abn.agency

Ядро кометы, состоящее из пыли и газов, достигает нескольких километров. В момент сближения 17 февраля небесное тело оказалось на расстоянии около 151,5 миллиона километров от Земли, что соответствует одной астрономической единице.

Дальнейшая судьба кометы

Вскоре комета наберет скорость и уйдет в бесконечное плавание по Млечному Пути, которое может длиться миллиарды лет. Напомним, что 17 февраля также произошло кольцеобразное солнечное затмение.

Полную кольцеобразную фазу с эффектным «огненным кольцом» смогли увидеть лишь в Антарктиде и над просторами Южного океана, а жители южной Африки и юга Южной Америки наблюдали частные фазы.

Читайте также

Наука

Комета 3I/ATLAS потеряла яркость после удаления от Земли

Астрономы международного проекта Virtual Telescope Project опубликовали изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS 15 февраля 2026 года. Снимок подтверждает, что объект потускнел по мере удаления от Солнца и Земли.Новые наблюденияИзображение было получено астрономом Джанлукой Маси с помощью комплекса Celestron C14. Чтобы запечатлеть тускнеющий объект, специалист использовал метод объединения десяти 120-секундных экспозиций. На итоговом кадре комета выглядит как едва заметное пятно, что резко контрастирует с ее обликом в январе, когда она находилась на пике активности.Затухание 3I/ATLAS исследователи объясняют естественными причинами. По их словам, объект прошел перигелий и теперь удаляется во внешние пределы Солнечной системы. По мере увеличения дистанции солнечная радиация слабее воздействует на ледяное ядро, интенсивность выбросов газов и пыли снижается, и комета становится все менее различимой даже для мощных профессиональных телескопов.Траектория...
Читать далее
Вне СПб

Британская полиция задержала бывшего принца Эндрю по делу Эпштейна

Британская полиция задержала брата короля Карла III, бывшего принца Эндрю, в рамках расследования его связей с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном. Задержание произведено по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе, включая возможную передачу Эпштейну правительственных документов.Задержание и обыскУтром 19 февраля к дому экс-принца на территории Сандрингемского дворца в графстве Норфолк прибыли шесть полицейских машин без опознавательных знаков и около восьми сотрудников в штатском, сообщает газета Express.Ранее представители британской полиции сообщали, что обсуждают с прокуратурой возможность расследования сообщений о тайной пересылке Эндрю правительственных документов Соединенного Королевства Джеффри Эпштейну.Эндрю в течение нескольких лет остается в центре скандала из-за дружеских связей с финансистом. В начале декабря 2025 года король Карл III лишил брата всех королевских титулов. В опубликованных файлах по делу Эпштейна...
Читать далее

Интересное

ленобласть дети полиция суд погода Россия петербург мигранты алкоголь закон интернет туризм благоустройство работа цены конфликт торговля ученые задержание штрафы рейтинг мчс Госдума жильё мошенники такси пенсионеры тарифы налоги спасатели приставы нападение следственный комитет фигурное катание космос курение ветер кирилл поляков Александр Колесов кгиоп депутаты квартира электрички ипотека певица

Новости дня

Новости

Ягудин назвал провал Малинина на Олимпиаде неизбежным

Новости

Австралийский уфолог Эллиот Грей связал комету 3I/ATLAS с шумерскими текстами

Новости

Найдены люди, угрожавшие расправой Ларисе Долиной

Культура

КГИОП включил мясокомбинат имени Кирова в реестр достопримечательностей

Город

Музей автотранспорта Ленинграда признан одним из лучших в Петербурге

Город

В Петербурге прошло первое заседание Общественного совета при Комтрансе

Новости

Политолог Зубакин оценил риски донатов в Telegram для блогеров

Бизнес-вести

Рейды полиции могут угрожать франчайзингу «Пятерочки» и других продуктовых

Новости

Полицейские изъяли 12 единиц спецтехники с незаконного мусорного полигона

Наука

Метеозависимых петербуржцев предупредили о солнечных вспышках перед выходными

Новости

Гендиректор ЦСР Смелов предложил альтернативу массовой льготной ипотеке

Деньги

Эксперт Панеш рассказал об изменениях в программе долгосрочных сбережений

Новости

Представитель Ларисы Долиной заявила в суде об опасениях певицы за свою жизнь

Город

В Петербурге расширят систему оплаты проезда в электричках по геолокации

Новости

Размер единовременной выплаты участникам СВО из Петербурга вырос до 4 млн рублей

Вне СПб

Британская полиция задержала бывшего принца Эндрю по делу Эпштейна

Вне СПб

Поляков поздравил раненных участников СВО с Днем защитника Отечества

Новости

МЧС предупредило петербуржцев о снегопаде и сложной обстановке на дорогах

Новости

Авито расширяет применение ИИ для безопасности краткосрочной аренды

Новости

Священник Андрей Лоргус рассказал о традициях на Прощеное воскресенье

Новости

Бастрыкин поручил доложить о ходе поисков пропавшей женщины с двумя дочерьми

Вне СПб

Биография раскрыла детали «объявления войны» Гарри и Меган королевской семье

Наука

Комета 3I/ATLAS потеряла яркость после удаления от Земли

Вне СПб

В лесопарке Красногорска обустроят лыжную трассу и падел-центр

Новости

Имя Долиной пытаются использовать в новой мошеннической схеме

Новости

Лолите Милявской вызвали скорую из-за панической атаки на фоне курения

Наука

Астрономы подтвердили существование убегающих черных дыр

Город

Колесов сообщил жителям Петербурга о снегопаде в пятницу

