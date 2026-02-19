Россияне смогут увидеть изумрудно-зеленую комету в феврале

Комета C/2024 E1 станет видна в телескоп или бинокль после захода солца. Объект характерного изумрудно-зеленого цвета максимально сблизился с Землей 17 февраля.

Как и когда наблюдать

Эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров пояснил, что яркость кометы составляет около 6,5-7 звездной величины, поэтому невооруженным глазом ее не разглядеть.

Для наблюдений потребуется бинокль с апертурой от 20-30 миллиметров или небольшой телескоп. Россиянам эксперт советует искать комету на небе через 30-60 минут после захода солнца, когда небо уже достаточно потемнело, но объект еще не скрылся за горизонтом. Смотреть нужно в сторону юго-западной части горизонта, добавил Бурмистров в беседе с ТАСС.

В начале марта комета переместится в созвездие Тельца, и самые благоприятные условия для наблюдения из российских широт наступят примерно пятого марта. Жителям Южного полушария повезло больше. По словам эксперта, там комета сейчас путешествует по южному небу, и ее уже успели сфотографировать, например, в Новой Зеландии.

Характеристики и происхождение

Комета C/2024 E1 была открыта в марте 2024 года польским астрономом Кацпером Вежхощем при наблюдениях в обсерватории Маунт-Леммон в США. Ученые предполагают, что размеры кометы могут достигать 10 километров.

Объект отличается насыщенным изумрудно-зеленым цветом, который создается молекулами двухатомного углерода (дикарбона) и циана. Под действием ультрафиолета эти вещества начинают мерцать, окрашивая кому — туманную оболочку кометы и ионный хвост.

Заведующий базовой кафедрой астрофизики и физики космоса Крымского федерального университета Александр Вольвач в разговоре с РИА Новости пояснил, что комета относится к классу долгопериодических. По его словам, она прибыла из внешних областей Солнечной системы и, скорее всего, уже не вернется в ее окрестности в обозримом будущем.

Ядро кометы, состоящее из пыли и газов, достигает нескольких километров. В момент сближения 17 февраля небесное тело оказалось на расстоянии около 151,5 миллиона километров от Земли, что соответствует одной астрономической единице.

Дальнейшая судьба кометы

Вскоре комета наберет скорость и уйдет в бесконечное плавание по Млечному Пути, которое может длиться миллиарды лет. Напомним, что 17 февраля также произошло кольцеобразное солнечное затмение.

Полную кольцеобразную фазу с эффектным «огненным кольцом» смогли увидеть лишь в Антарктиде и над просторами Южного океана, а жители южной Африки и юга Южной Америки наблюдали частные фазы.