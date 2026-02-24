Коммунальщики выплатили петербуржцу 1,2 млн рублей за упавшую с крыши наледь

Судебные приставы Петроградского района Санкт-Петербурга взыскали с управляющей компании свыше 1,2 миллиона рублей в пользу автовладельца. Машина пострадал от падения наледи с крыши жилого дома.

Ранее в суд обратился 25-летний житель Северной столицы. Автомобиль мужчины пострадал от падения льда с крыши многоквартирного дома. Водитель оставил машину у дома, а утром увидел разбитое стекло, поврежденный бампер и фонари. Суд установил, что падение наледи произошло из-за работы коммунальщиков.

Согласно заключению экспертов, стоимость восстановительного ремонта превысила 1,2 миллиона рублей. В итоге суд постановил взыскать эту сумму с управляющей компании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Судебный пристав уведомил компанию-должника о начале исполнительного производства. Для гарантированного исполнения решения суда ввели запрет на изменение данных в ЕГРЮЛ. Позже представитель коммунальной службы предоставил документы о полной оплате долга.