Пандемия COVID-19 изменила частоту обострений астмы

Исследователи проанализировали данные 162 тысяч пациентов с астмой и выяснили, как пандемия COVID-19 повлияла на частоту обострений.

Ученые провели ретроспективное когортное исследование с участием 162,1 тысячи пациентов с астмой с марта 2018 по февраль 2024 года. Результаты эксперимента были опубликованы в Scientific reports.

Целью работы была оценка изменений риска обострений в различных демографических, социально-экономических группах в связи с пандемией COVID-19. Метод разности разностей сравнивал допандемийный период (2018–2020) с поздним пандемийным периодом (2022–2024) по возрасту, полу, расе, доходу, страховке и социальным потребностям.

Исследователи выяснили, что до пандемии вероятность обострений была выше среди чернокожих, латиноамериканцев, представителей других рас, женщин, детей и пациентов, застрахованных по программе Medicaid. После начала пандемии риск непропорционально вырос для пациентов с неудовлетворенными социальными потребностями, детей, мужчин, получателей Medicaid и малоимущих групп. Расовые и этнические различия при этом сохранились.

Анализ также показал немедленное снижение заболеваемости как среди детей, так и среди взрослых. В последующем у детей частота обострений вернулась к исходному уровню, тогда как у взрослых сохранялось устойчивое снижение.

Различия по расовому и этническому признаку оставались неизменными на всем протяжении исследования. Социально-экономическое неравенство при этом усилилось. Пациенты с Medicaid, неудовлетворенными социальными нуждами и низкими доходами получили наибольший рост риска. Самый заметный скачок зафиксировали у людей с хотя бы одной неудовлетворенной социальной потребностью.

Исследователи связали снижение обострений у взрослых с поведенческими адаптациями. Среди них ношение масок, удаленная работа, уменьшение передачи вирусов и загрязнения воздуха.