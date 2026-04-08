Петербург вошел в тройку городов с самым старым жилфондом на вторичном рынке

Аналитики компании «Циан» назвали российские города с самым возрастным жилым фондом на вторичном рынке. Лидером стал Новокузнецк, где средний возраст продаваемой квартиры достигает 44 лет. Второе место разделили Волгоград и Санкт-Петербург — по 38 лет.

Представители компании добавили, что в Петербурге такая ситуация связана с наибольшей долей жилья в дореволюционных домах. В продаже можно встретить квартиры в домах, построенных в конце XVIII века. В Волгограде и Новокузнецке высокая доля квартир в типовых советских пятиэтажках.

Самый молодой вторичный рынок жилья находится в Краснодаре, Тюмени и Ставрополе. Средний возраст квартир в данных городах составляет 15–20 лет. Кроме того, от трети до половины всех реализуемых объектов находятся в домах, построенных за последние десять лет. Похожая ситуация наблюдается в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Калининграде и Ленинградской области.

Аналитики отметили, что с 2024 года вторичный рынок стареет. На данный момент средний возраст домов с продающимися квартирами превышает 28 лет, тогда как в 2023 году он составлял 26 лет. Инвестиционных квартир в новых домах стало меньше, поскольку часть из них перевели в долгосрочную или посуточную аренду.