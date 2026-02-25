Эксперт Якубович оценил инициативу МВД о запрете мигрантам работать в торговле

В Санкт-Петербурге предложили полностью запретить мигрантам с патентами работать в торговле. Инициатива может привести к кадровому коллапсу в небольших магазинах и росту нелегальной занятости.

После убийства в петербургском супермаркете, в котором подозреваются сотрудники-мигранты, начальник ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин предложил полностью запретить иностранцам с патентами работать в торговле. Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru оценил возможные последствия инициативы.

Эксперт отметил, что федеральное законодательство уже позволяет регионам вводить ограничения для мигрантов в некоторых сферах, например, в торговле алкоголем и сигаретами. Петербург намерен пойти дальше и закрыть для иностранцев всю торговлю целиком. По словам Плугина, речь идет примерно о пяти тысячах патентов, что не критично для экономики города. Однако Якубович указал, что официальная статистика не учитывает нелегально работающих или оформленных иным образом мигрантов.

К плюсам инициативы эксперт отнес снижение рисков конфликтов в магазинах, освобождение рабочих мест для местных жителей и упрощение контроля за соблюдением миграционных законов. Однако минусы, по мнению Якубовича, перевешивают. Торговля испытывает острый кадровый дефицит, особенно в сегменте продавцов, грузчиков и комплектовщиков. Резкое исключение мигрантов может парализовать работу многих магазинов. Потребность бизнеса в работниках никуда не денется, и занятость уйдет в тень, что приведет к росту нелегальной миграции и коррупции.

По словам эксперта, проблема кроется не в мигрантах, а в плохом отборе, обучении и контроле со стороны бизнеса. Вместо полного запрета он предложил другие варианты. Нужно ввести страховку за действия сотрудников, создать цифровую систему для проверки документов и судимости, обучать работников общению, использовать камеры с аналитикой и электронные системы охраны. Запретить не всю торговлю, а только должности, где высок риск конфликтов.

Якубович считает, что инициатива стала эмоциональным ответом на громкое преступление. Она выглядит жестко, но не решает проблему, а загоняет ее в тень.