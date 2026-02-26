Астрономы составили самую большую карту радиовселенной

Ученые использовали крупнейшую сеть низкочастотных радиотелескопов LOFAR для создания самого масштабного радиообзора космоса. Исследователям удалось зафиксировать 13,7 миллиона объектов и явлений.

Что увидел LOFAR

Большая часть излучения возникла из-за высокоскоростных частиц, движущихся сквозь магнитные поля. Это позволило астрономам отслеживать джеты сверхмассивных черных дыр и понять влияние данного потока энергии на эволюцию галактик, сообщает Space.com.

Мартин Хардкасл из Университета Хартфордшира пояснил, что изучение разнообразной популяции черных дыр и их радиоджетов показывает, как свойства этих объектов зависят не только от самой черной дыры, но и от окружающей галактики и среды.

Черные дыры

Сверхмассивные черные дыры в центрах крупных галактик окружены аккреционным диском из вещества. Их гравитация заставляет диск светиться во всем электромагнитном спектре. Однако черные дыры являются неаккуратными пожирателями. Большая часть материала не попадает внутрь, а направляется магнитными полями к полюсам, где ускоряется почти до скорости света и выбрасывается в виде параллельных струй. Эти струи могут простираться далеко за пределы галактики.

Телескоп LoTSS-DR3 также зафиксировал радиоволны от слияния галактик и сверхновы. Это позволило ученым изучить темпы звездообразования в миллионах галактик.

Скопления галактик

Андреа Боттеон из Национального института астрофизики Италии отметил, что гигантские ударные волны и турбулентность в скоплениях галактик приводят к ускорению частиц и усилению магнитных полей на протяжении миллионов световых лет, причем это происходит гораздо чаще, чем предполагалось. Данные LOFAR также выявили ранее скрытые аспекты Млечного пути.

Марижке Хаверкорн из Университета Радбоуда пояснила, что уникальный диапазон длин волн позволил с большой точностью составить карту магнитных полей нашей галактики. Кроме того, обзор зафиксировал радиоизлучение, возникающее при взаимодействии экзопланет с их звездами-хозяевами.

Планы на будущее

LoTSS-DR3 не является конечной точкой, а представляет собой важную веху в радиоастрономии. Предстоящее обновление LOFAR до версии 2.0 позволит увеличить скорость съемки вдвое и улучшить качество данных высокого разрешения.

Венди Уильямс из обсерватории Square Kilometer Array подчеркнула, что новые инструменты позволят составлять карту радиовселенной с еще большей чувствительностью, продлевая наследие этого исследования на долгие годы.