Иностранец вымогал у бизнесмена в Петербурге 30 млн рублей

В Санкт-Петербурге полицейские задержали выходца одной из стран ближнего зарубежья по подозрению в вымогательстве 30 миллионов рублей.

Сотрудники полиции задержали 40-летнего подозреваемого в вымогательстве. Правоохранители установили, что задержанный иностранец вместе с соучастниками требовал у коммерческого директора крупной торговой фирмы 30 миллионов рублей.

Злоумышленники настаивали, чтобы мужчина выплатил долг своего партнера по бизнесу. Когда бизнесмен отказался отвечать по чужим обязательствам, в ход пошли угрозы расправы и применения насилия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Полицейские провели обыски по месту проживания фигуранта, изъяв деньги и мобильные телефоны.

Подозреваемый иностранец был задержан. На данный момент правоохранители устанавливают соучастников противоправной деятельности.