C марта вывески и рекламу в России приведут к единому языковому стандарту

С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения в законодательстве о государственном языке, требующие приоритета русского языка в публичной информации. Бизнесу предстоит адаптировать вывески, меню, сайты и рекламу под новые правила, в противном случае предпринимателям грозят штрафы до 500 тысяч рублей.

Реакция бизнеса

Член Ассоциации юристов России Татьяна Богданова отмечает, что последние недели юристы работают в напряженном режиме. Предприниматели боятся штрафов и переделывают дизайн, однако большая часть тревоги связана с неверным пониманием закона. Многие владельцы бизнеса опасаются за свои названия на латинице, но не учитывают, что товарные знаки попадают под исключение.

Богданова объяснила, что зарегистрированный товарный знак можно использовать без изменений. Маркетолог Марина Теске добавила, что средний и крупный бизнес относительно спокоен благодаря наличию компетентных юристов и зарегистрированных товарных знаков, тогда как малый бизнес волнуется сильнее из-за отсутствия правовой защиты.

Изменения

Патентовед Александр Дубок в разговоре с «ФедералПресс» подчеркнул, что Федеральный закон № 168 вводит серьезные ограничения на использование иностранных слов в информации, которую ежедневно видят потребители. Под требования попадают вывески на фасадах, витрины, баннеры, билборды, а также инструкции, ценники, меню. В электронной среде ограничения касаются сайтов и приложений.

По словам эксперта, принцип равнозначности требует, чтобы иностранные слова дублировались русским переводом тем же шрифтом и размером. Недопустимо размещать крупное иностранное слово и мелкий перевод в углу.

Товарные знаки

Генеральный директор юридической компании по защите интеллектуальной собственности Светлана Ускова подтвердила, что зарегистрированные товарные знаки являются главным инструментом защиты для бизнеса. Если у фирмы или ИП товарный знак зарегистрирован в Роспатенте, название применяется в том виде, как обозначено в реестре. Также если наименование юридического лица зарегистрировано в ЕГРЮЛ на двух языках, второе может использоваться без перевода.

Однако остаются вопросы правоприменения, особенно в отношении жилых комплексов и объектов недвижимости, владельцы которых имеют мало вариантов для сохранения латиницы. Некоторые пытаются заменять буквы изображениями или готовы платить штрафы.

Штрафы

Отдельной статьи за вывеску на иностранном языке в КоАП пока нет, но контроль будет вестись по смежным нормам. Юрист Анастасия Бородина пояснила, что Роспотребнадзор может квалифицировать нарушения как отсутствие необходимой информации для потребителя, ФАС нарушением закона о рекламе, а местные власти нарушением правил благоустройства.

Штрафы для ИП за рекламную вывеску от 4 до 20 тысяч рублей, для компаний от 100 до 500 тысяч. За иностранный текст на сайте ИП заплатят 500–1000 рублей, юрлица 5–10 тысяч. Роскомнадзор будет контролировать информационную среду, ФАС и Роспотребнадзор — наружную рекламу и вывески.