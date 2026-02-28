Суббота, 28 февраля 2026
$77.12 €91.03 ¥11.25
2.8 C
Санкт-Петербург
Бизнес-вести

C марта вывески и рекламу в России приведут к единому языковому стандарту

Даниил Александров
Фото: abn.agency

С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения в законодательстве о государственном языке, требующие приоритета русского языка в публичной информации. Бизнесу предстоит адаптировать вывески, меню, сайты и рекламу под новые правила, в противном случае предпринимателям грозят штрафы до 500 тысяч рублей.

Реакция бизнеса

Член Ассоциации юристов России Татьяна Богданова отмечает, что последние недели юристы работают в напряженном режиме. Предприниматели боятся штрафов и переделывают дизайн, однако большая часть тревоги связана с неверным пониманием закона. Многие владельцы бизнеса опасаются за свои названия на латинице, но не учитывают, что товарные знаки попадают под исключение.

C марта вывески и рекламу в России приведут к единому языковому стандарту
Фото: abn.agency

Богданова объяснила, что зарегистрированный товарный знак можно использовать без изменений. Маркетолог Марина Теске добавила, что средний и крупный бизнес относительно спокоен благодаря наличию компетентных юристов и зарегистрированных товарных знаков, тогда как малый бизнес волнуется сильнее из-за отсутствия правовой защиты.

Изменения

Патентовед Александр Дубок в разговоре с «ФедералПресс» подчеркнул, что Федеральный закон № 168 вводит серьезные ограничения на использование иностранных слов в информации, которую ежедневно видят потребители. Под требования попадают вывески на фасадах, витрины, баннеры, билборды, а также инструкции, ценники, меню. В электронной среде ограничения касаются сайтов и приложений.

По словам эксперта, принцип равнозначности требует, чтобы иностранные слова дублировались русским переводом тем же шрифтом и размером. Недопустимо размещать крупное иностранное слово и мелкий перевод в углу.

Товарные знаки

Генеральный директор юридической компании по защите интеллектуальной собственности Светлана Ускова подтвердила, что зарегистрированные товарные знаки являются главным инструментом защиты для бизнеса. Если у фирмы или ИП товарный знак зарегистрирован в Роспатенте, название применяется в том виде, как обозначено в реестре. Также если наименование юридического лица зарегистрировано в ЕГРЮЛ на двух языках, второе может использоваться без перевода.

Однако остаются вопросы правоприменения, особенно в отношении жилых комплексов и объектов недвижимости, владельцы которых имеют мало вариантов для сохранения латиницы. Некоторые пытаются заменять буквы изображениями или готовы платить штрафы.

Штрафы

Отдельной статьи за вывеску на иностранном языке в КоАП пока нет, но контроль будет вестись по смежным нормам. Юрист Анастасия Бородина пояснила, что Роспотребнадзор может квалифицировать нарушения как отсутствие необходимой информации для потребителя, ФАС нарушением закона о рекламе, а местные власти нарушением правил благоустройства.

C марта вывески и рекламу в России приведут к единому языковому стандарту
Фото: abn.agency

Штрафы для ИП за рекламную вывеску от 4 до 20 тысяч рублей, для компаний от 100 до 500 тысяч. За иностранный текст на сайте ИП заплатят 500–1000 рублей, юрлица 5–10 тысяч. Роскомнадзор будет контролировать информационную среду, ФАС и Роспотребнадзор — наружную рекламу и вывески.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Директор Долиной оценил шансы певицы получить квартиру в подарок от друзей

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сообщил о шансах певицы получить квартиру в подарок от друзей после того, как она лишилась жилья в Хамовниках.Оценка шансов на подарокВ беседе с «Газетой.ru» Пудовкин ответил на вопрос о перспективах получения жилья от друзей фразой «дай бог». Представитель артистки подчеркнул, что не знает, когда Долина сможет решить квартирный вопрос.Директор не исключил возможности такого подарка, но подчеркнул неопределенность ситуации.Ранее меценат Юрий Растегин заявил, что друзья певицы обратили внимание на ее положение и не оставят без жилья. Предприниматель уверен, что скоро у Долиной будет своя квартира, однако отказался вдаваться в детали, сославшись на отсутствие разрешения от артистки.Помощь скандальной певицыЭто не первый случай поддержки со стороны состоятельных знакомых. Ранее Растегин подарил Долиной помещение в центре Москвы около...
Читать далее
Наука

Ученые нашли «попутчиков» инопланетного гостя 3I/ATLAS

Межзвездная комета 3I/ATLAS готовится покинуть Солнечную систему. В феврале 2026 года астрономы Гарварда Ричард Клоэт и Ави Леб обнаружили два метеора с явно межзвездным происхождением.Новые попутчики и прогнозыАстрономы сообщили о новом открытии межзвездных объектов благодаря телескопам ATLAS и Vera Rubin. В феврале 2026 года ученые из Гарварда Ричард Клоэт и Ави Леб выявили в данных NASA CNEOS два межзвездных метеора диаметрами 1,8 и 1,2 метра со скоростями, превышающими галактическую — около 58 километров в секунду.Российский специалист Михаил Винник указал на вероятных кандидатов в ближайшие годы, а Натан Эйсмонт подтвердил тенденцию к росту таких обнаружений. Среди других ярких комет — 24P/Шомасса, пролетевшая 4 января 2026 года ближе 3I/ATLAS, и C/2024 E1 Верчос, наблюдавшаяся 17 февраля.История межзвездных посетителейПервым зарегистрированным межзвездным объектом...
Читать далее

Интересное

новости СПб ленобласть полиция суд Россия петербург мигранты мошенничество проверка пулково закон благоустройство ЗакС здоровье ученые задержание взрыв уголовное дело бизнес выставка ребенок видео госпитализация самолет пенсионеры шоу-бизнес исследование налоги выплаты реклама подросток лекарства космос пенсионер зарплата кирилл поляков автомобиль взятки школы уборка снега алименты самолеты вымогательство сми депутаты

Новости дня

Деньги

Февральская индексация пенсий увеличила выплаты до 63 тысяч рублей

Вне СПб

Принц Уильям и Кейт вышли под проливной дождь ради встречи с толпой

Новости

Пугачева продлила права на товарные знаки в России до 2036 года

Наука

В марте комета Вежчоса приблизится к Земле на минимальное расстояние

Новости

Отар Кушанашвили рассказал о борьбе с последствиями онкологии

Новости

Эксперт Косулина объяснила причины отсутствия лекарств в аптеках

Новости

Директор компании из Петербурга выплатила 400 млн рублей после возбуждения дела

Новости

Подросток из Петербурга полгода ездил снаружи скоростных электричек

Наука

Ученые из Петербурга нашли способ уничтожать «спящие» клетки рака

Бизнес-вести

За 2025 год инвестиции в развитие ОЭЗ Петербурга выросли почти на 80%

Новости

Мойка78: Жители Северо-Запада взяли в Сбере ипотеку на 350 млрд в 2025 году

Новости

Директор Долиной оценил шансы певицы получить квартиру в подарок от друзей

Новости

Юрист Феттер рассказала о способе сэкономить на разделе имущества при разводе

Наука

Ученые нашли «попутчиков» инопланетного гостя 3I/ATLAS

Новости

Setl Group признана компанией, вызывающей наибольшее доверие петербуржцев

Деньги

Почему российские пенсионеры не получили обещанные 40% от зарплаты

Город

В Петербурге водителей предупреждают об уборке снега на платных парковках

Афиша

В Петербурге выступит корейский хореограф Минсу Ким

Новости

Иорданский король проигнорировал принца Гарри и Меган Маркл

Новости

Надкупольная галерея «Порт Фавор» почти готова

Новости

Полицейские задержали петербурженку за обман пенсионера на 3,4 млн рублей

Наука

Астроном Железнов опроверг влияние ретроградного Меркурия на людей

Новости

Прокуратура через суд запретила размещение понтона на Фонтанке

Новости

В Петербурге возбудили дело после падения наледи на женщину

Бизнес-вести

Netflix вышел из сделки по покупке активов Warner Bros

Наука

Испанские слизни смогли привыкнуть к российским морозам

Вне СПб

В Люберцах откроют новые школы и поликлиники в 2026 году

Новости

В Авито рассказали, когда ИИ научится безопасно решать задачи пользователей

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb