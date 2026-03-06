Пятница, 6 марта 2026
Российские спортсмены возвращаются на Паралимпиаду спустя 12 лет

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Зимние Паралимпийские игры 2026 года стартуют 6 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо и продлятся до 15 марта. Российские спортсмены впервые с 2014 года выступят под национальным флагом.

Формат и программа соревнований

Паралимпийские игры пройдут в Милане, окрестностях Кортина-д’Ампеццо и долине Валь-ди-Фьемме. Торжественная церемония открытия состоится шестого марта в Вероне, а закрытие — 15 марта в Кортина-д’Ампеццо. В программу соревнований включили шесть видов спорта: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, сноуборд, хоккей на санях и керлинг на колясках.

Фото: скриншот видео с YouTube-канала Paralympic Games

Спортсменов разделили на классы по типу инвалидности: сидячие, стоячие и зрячие с проводником. В парасноуборде разыграют восемь комплектов медалей: шесть у мужчин и два у женщин.

Главным нововведением стал микст-дуэт в керлинге на колясках. Впервые спортсмены выступят парами в дополнительном зачете. Всего разыграют 79 комплектов наград. Участие примут 665 спортсменов из 50 стран.

Отметим, что Италия принимает Паралимпийские игры в третий раз, после Рима-1960 и Турина-2006.

Возвращение России и состав делегации

В сентябре 2025 года генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета приняла решение о полном восстановлении членства Паралимпийского комитета России. Таким образом, российские спортсмены впервые с домашних Игр в Сочи-2014 выступят с флагом страны и гимном.

Напомним, что в 2016 году россияне не были допущены на летнюю Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала, а в 2022 году — на зимние Игры в Пекине по политическим причинам.

В состав делегации вошли шесть спортсменов. В горнолыжном спорте выступят трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина. В лыжных гонках Россию представят многократный чемпион мира Иван Голубков, а также призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным. В парасноуборде выступят Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.

Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что оргкомитет подтвердил аккредитации всех 23 членов делегации, включая тренерский, технический и медицинский персонал. На церемонии открытия планируется участие лыжников и членов штаба, тогда как горнолыжники и сноубордисты пропустят мероприятие из-за ранних стартов на следующий день.

Фото: скриншот видео с YouTube-канала Paralympic Games

Бойкот и реакция иностранных государств

Решение о допуске российских спортсменов вызвало негативную реакцию ряда стран. Семь государств заявили о бойкоте церемонии открытия Паралимпийских игр. Польский телеканал TVP сообщил, что намерен прервать трансляцию церемонии открытия в момент выхода российской делегации на парад спортсменов.

Несмотря на это, организаторы подтвердили готовность обеспечить участие всех допущенных национальных комитетов.

дтп ленобласть дети полиция погода Россия петербург кризис прокуратура проверка пулково жкх деньги Роспотребнадзор ученые штрафы тело мчс арест доходы долги жильё ребенок валюта школа труп пенсии александр дрозденко выплаты жалоба подросток космос законопроект актер автобус италия кирилл поляков Александр Колесов концерт рост цен туристы квартира московское шоссе певица комитет по транспорту

