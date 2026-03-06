Российские спортсмены возвращаются на Паралимпиаду спустя 12 лет

Зимние Паралимпийские игры 2026 года стартуют 6 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо и продлятся до 15 марта. Российские спортсмены впервые с 2014 года выступят под национальным флагом.

Формат и программа соревнований

Паралимпийские игры пройдут в Милане, окрестностях Кортина-д’Ампеццо и долине Валь-ди-Фьемме. Торжественная церемония открытия состоится шестого марта в Вероне, а закрытие — 15 марта в Кортина-д’Ампеццо. В программу соревнований включили шесть видов спорта: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, сноуборд, хоккей на санях и керлинг на колясках.

Спортсменов разделили на классы по типу инвалидности: сидячие, стоячие и зрячие с проводником. В парасноуборде разыграют восемь комплектов медалей: шесть у мужчин и два у женщин.

Главным нововведением стал микст-дуэт в керлинге на колясках. Впервые спортсмены выступят парами в дополнительном зачете. Всего разыграют 79 комплектов наград. Участие примут 665 спортсменов из 50 стран.

Отметим, что Италия принимает Паралимпийские игры в третий раз, после Рима-1960 и Турина-2006.

Возвращение России и состав делегации

В сентябре 2025 года генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета приняла решение о полном восстановлении членства Паралимпийского комитета России. Таким образом, российские спортсмены впервые с домашних Игр в Сочи-2014 выступят с флагом страны и гимном.

Напомним, что в 2016 году россияне не были допущены на летнюю Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала, а в 2022 году — на зимние Игры в Пекине по политическим причинам.

В состав делегации вошли шесть спортсменов. В горнолыжном спорте выступят трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина. В лыжных гонках Россию представят многократный чемпион мира Иван Голубков, а также призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным. В парасноуборде выступят Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.

Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что оргкомитет подтвердил аккредитации всех 23 членов делегации, включая тренерский, технический и медицинский персонал. На церемонии открытия планируется участие лыжников и членов штаба, тогда как горнолыжники и сноубордисты пропустят мероприятие из-за ранних стартов на следующий день.

Бойкот и реакция иностранных государств

Решение о допуске российских спортсменов вызвало негативную реакцию ряда стран. Семь государств заявили о бойкоте церемонии открытия Паралимпийских игр. Польский телеканал TVP сообщил, что намерен прервать трансляцию церемонии открытия в момент выхода российской делегации на парад спортсменов.

Несмотря на это, организаторы подтвердили готовность обеспечить участие всех допущенных национальных комитетов.