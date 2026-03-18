В Петербурге школьникам рассказали об истории Крыма

Сотрудники СПб ГКУ «Организатор перевозок» провели патриотическое занятие для учащихся кадетских классов одной из школ Санкт-Петербурга. Волонтеры учреждения рассказали школьникам об истории Крыма и хронологии событий 2014 года.

В преддверии Дня воссоединения Крыма с Россией сотрудники учреждения выступили с лекцией перед учащимися кадетских классов. Представители ведомства посвятили встречу истории Крымского полуострова и обстоятельствам его воссоединения с Россией, объяснив подрастающему поколению значение этих событий для страны. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Волонтеры учреждения помогают не только в транспортной сфере. Сотрудники собирают и отправляют гуманитарные грузы в зону спецоперации. Для военнослужащих формируют посылки с амуницией, медикаментами, продуктами и предметами первой необходимости.

Кроме того, волонтеры оказывают содействие гражданам, желающим заключить контракт. Им помогают в сборе необходимых документов и последующем трудоустройстве в ГУП «Петербургский метрополитен». Также представители учреждения сопровождают будущих контрактников в военкомат для гарантированного оформления на службу.