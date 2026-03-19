Уход зрителей с выступления Долиной может быть связан с ее публичной позицией

Продюсер Павел Рудченко объяснил массовый уход зрителей с выступления Ларисы Долиной на фестивале «Триумф Джаза» в Санкт-Петербурге. По его мнению, публика покинула зал из-за несогласия с позицией певицы.

Рудченко в беседе с aif.ru высказал мнение о причинах массового ухода зрителей с выступления народной артистки России Ларисы Долиной. По его словам, публика могла покинуть зал из-за несогласия с позицией певицы. Высказывания Долиной и ее попытки оправдаться в интервью продемонстрировав определенное отношение к людям, добавил продюсер.

По мнению эксперта, суть высказываний артистки сводилась к тому, что она «прощает» мошенников, хейтеров и несогласных. Он охарактеризовал это послание как демонстрацию превосходства.

Напомним, что во время исполнения первой композиции Ларисы Долиной на джазовом фестивале в Петербурге из зала начали выходить зрители. Артистка не подала виду и продолжила петь, а поклонники вручили ей цветы.

Ранее стало известно, что Лариса Долина подала иск к четырем обвиняемым по делу о продаже ее квартиры в Москве, требуя взыскать 176 миллионов рублей в счет возмещения имущественного вреда.