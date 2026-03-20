В Санкт-Петербурге обсудят будущее системы образования

С 17 по 19 апреля в Санкт-Петербурге пройдёт масштабный форум «Россия-809», который станет площадкой для обсуждения стратегии будущего страны. О переходе к системе непрерывного развития личности — от рождения до возраста «100+», а также о реальных примерах освоения школьной программы всего за два года, в интервью «Аргументам недели» рассказал председатель оргкомитета форума «Россия-809» Сергей Мороз.

По мнению эксперта, современная система образования совершает критическую ошибку, фокусируясь исключительно на интеллекте и игнорируя эмоциональную сферу, социальные навыки и духовно-мировоззренческий фундамент человека. К 2050 году обучение должно превратиться в непрерывный процесс, охватывающий все этапы жизни.

Сергей Мороз отметил, что такой подход — не утопия, а реальность, подтвержденная опытом выдающихся педагогов. В качестве примера он привел детей, способных освоить школьный курс в кратчайшие сроки.

«Я лично общался с ребятами, которые осваивали школьную программу за два года и в 12–13 лет уже обладали базовыми профессиональными навыками. Например, они успешно проходили практику на моем предприятии в Санкт-Петербурге. Вопрос лишь в готовности системы выпускать таких людей и учитывать возрастные особенности для раскрытия творческого потенциала ребенка», — подчеркнул спикер.

Форум «Россия-809» призван заложить «первый кирпичик» в создание этой гармоничной системы, где акцент будет сделан на целостном развитии личности, а не только на наборе академических знаний.