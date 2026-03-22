В Сочи осудили женщину, пытавшуюся вывезти в Мексику редкого сервала

Южная транспортная прокуратура сообщила о вынесении приговора жительнице Севастополя, которая пыталась незаконно вывезти из России в Мексику сервала — редкую дикую кошку, подпадающую под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Женщина приобрела животное на территории РФ с целью дальнейшей перепродажи за границу. Чтобы скрыть породу, она перекрасила шерсть сервала и оформила подложные документы. Рыночная стоимость кошки составила более 1,3 миллиона рублей. Злоумышленницу задержали сотрудники таможни в аэропорту Сочи.

Суд признал ее виновной в покушении на перемещение через границу России стратегически важных ресурсов в особо крупном размере и назначил наказание в виде штрафа. Об этом сообщает 360.ru.

В прошлом году в России вступили в силу новые правила обращения с животными, был обновлен список видов, запрещенных к содержанию дома. Сервал также попал в этот перечень.