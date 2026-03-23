Больше 50 рейсов вылетят из Пулково с опозданием в понедельник

Аэропорт Пулково больше 15 часов работает в условиях ограничений воздушного пространства. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. За это время 37 бортов ушли на запасные аэродромы, свыше 50 рейсов задержаны, 48 отменены.

Ситуация в терминале остается спокойной. Пассажирам раздают воду и мягкие коврики. Семьи с детьми при наличии мест размещают в бизнес-салонах. В периоды частичного открытия неба команда аэропорта ускоряет обслуживание воздушных судов, чтобы отправить пассажиров в пункты назначения, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Соблюдение прав пассажиров контролирует Северо-Западная транспортная прокуратура. На месте организована мобильная приемная, с пассажирами работает сотрудник надзорного ведомства.

Напомним, что ранее силы ПВО за сутки уничтожили больше 60 беспилотников на территории Ленинградской области. В Выборгском районе один из сбитых дронов при падении повредил опору линии электропередачи.