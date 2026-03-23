Друг Гарри раскритиковал решение не предоставлять принцу автоматическую защиту

Друг принца Гарри Алекс Рейнер раскритиковал решение лишить герцога Сассекского автоматической полицейской охраны в Великобритании.

Рейнер заявил, что требование оплачивать защиту из личных средств выглядит злонамеренно, особенно на фоне того, что другие члены королевской семьи получают государственную поддержку, несмотря на гораздо более редкие публичные появления. По его словам, Гарри дважды служил в Афганистане и управлял вертолетами «Апаче», что делает его особенно уязвимым.

Гарри был лишен автоматической полицейской защиты после того, как он и его супруга Меган отказались от выполнения королевских обязанностей и переехали в США. На данный момент он должен уведомлять столичную полицию за месяц до поездки в Великобританию, которая рассматривает его потребности в каждом конкретном случае. Адвокаты герцога ранее утверждали, что это ставит под угрозу его жизнь, сообщает The Mirror.

В Исполнительном комитете по защите членов королевской семьи и общественных деятелей продолжается оценка рисков. Однако среди членов комитета есть разногласия. Высокопоставленные чиновники опасаются негативной реакции общественности, если расходы на охрану лягут на налогоплательщиков. Полицейские и сотрудники служб безопасности считают, что защита необходима из-за существующей угрозы.

Сам Гарри ранее заявлял, что не может безопасно вернуть свою семью в Великобританию. Он назвал решение суда подставой и сожалеет, что не может показать детям свою родину.