В июне многодетные семьи смогут вернуть часть НДФЛ

С 1 июня 2026 года в России вводится новая мера поддержки многодетных семей. Она предусматривает возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц.

Первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина в ходе парламентских слушаний «О реализации государственной политики в отношении многодетных семей» сообщила о введении новой меры поддержки многодетных семей. По ее словам, с 1 июня 2026 года работающие родители смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ. Суть выплаты заключается в пересчете налога с 13 до 6%, разницу в 7% вернет Социальный фонд.

По прогнозам правительства, размер выплаты может составить от 56 до 189 тысяч рублей в год в зависимости от числа детей и фактически уплаченного налога.

Новая мера затронет свыше четырех миллионов семей, охватив почти 11 миллионов детей. Право на выплату предоставляется семьям с двумя и более детьми при условии, что среднедушевой доход не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума. Оформить поддержку могут оба родителя, усыновители или опекуны, являющиеся гражданами России.

Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила, что в России насчитывается почти три миллиона многодетных семей, в которых воспитывается девять миллионов детей.

Парламентарий также призвала изменить модель материнского капитала. По ее мнению, концепция выплат за первого и второго ребенка устарела, а размер поддержки должен зависеть от количества детей. Останина предложила обсуждать трансформацию программы без привязки только к первым двум детям.