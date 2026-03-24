Суд назначил штраф провайдеру из Петербурга за пропуск трафика к «Ютубу»

Мировой суд привлек к административной ответственности ООО «Тинко» за нарушение правил пропуска трафика, выразившееся в обеспечении доступа к видеосервису «Ютуб» в обход установленных технических средств противодействия угрозам, и назначил компании штраф в размере 250 тысяч рублей.

Мировой судья судебного участка № 172 вынес постановление о привлечении ООО «Тинко» к административной ответственности за несоблюдение требований по пропуску трафика, что привело к обеспечению доступа к видеосервису «Ютуб» в обход установленных технических средств противодействия угрозам.

Установлено, что 7 декабря 2025 года около девяти часов утра общество нарушило требования Федерального закона «О связи». Нарушение выразилось в несоблюдении порядка пропуска трафика.Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем Телеграм-канале.

В ходе разбирательства было установлено, что на сети ООО «Тинко» функционировало требуемое оборудование, включая модуль «Агент Ревизор» в составе автоматизированной системы «Ревизор». Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования провел проверку прохождения трафика через указанные средства.

Согласно полученному протоколу, при формально работающем оборудовании был зафиксирован факт доступности к ресурсу «Ютуб». При этом сессии на технических средствах противодействия угрозам отсутствовали, что свидетельствует о прохождении трафика в обход установленных устройств.

Представитель Управления Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу в судебном заседании указала, что материалы мониторинга подтверждают факт нарушения законодательства о связи, поскольку доступ к ресурсу осуществлялся в обход установленных ограничений.

Представитель самого ООО «Тинко» на заседание не явился. В итоге суд назначил штраф провайдеру в размере 250 тысяч рублей.