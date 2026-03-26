Мошенники используют нейросети для поиска уязвимостей в приложениях

Аферисты начали использовать бот-фермы для кибератак. ИИ под контролем злоумышленников анализирует приложения банков в поисках уязвимостей.

Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский в беседе с 360.ru пояснил, что у каждого приложения возможны слабые места. По его словам, за время между написанием программы и ее запуском технологии успевают далеко шагнуть вперед. Из-за обновлений появляются новые уязвимости.

Эксперт призвал разработчиков регулярно тестировать приложения на отказоустойчивость и восприимчивость к взлому, чтобы избежать проблем.

По словам Дворянского, важно не пренебрегать безопасной разработкой. Злоумышленники надеются, что на безопасность посмотрели спустя рукава.