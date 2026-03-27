Ученые выясняют причины нахождения «термоядерного топлива» в составе 3I/ATLAS

Ученые обнаружили в межзвездном объекте 3I/ATLAS изотопы водорода, которые используются в термоядерном синтезе.

Гарвардский астроном Ави Леб предположил, что это может указывать на искусственное происхождение объекта, однако исследователи считают аномалию результатом древнего формирования в экстремально холодной среде.

Ученые из разных стран изучили спектр межзвездного объекта и нашли в нем два изотопа водорода, а именно дейтерий и тритий. Первый встречается во Вселенной повсеместно, а вот обнаружение второго поставило ученых в тупик. Дело в том, что именно их сочетание необходимо для термоядерных реакций. Об этом стало известно из статей, которые готовятся к публикации в журнале Nature.

Ави Леб обратил внимание, что пропорции изотопов соответствуют топливу для термоядерного реактора. По его словам, дейтерий и тритий намекают на то, что на борту объекта может находиться компактный термоядерный двигатель.

Некоторые ученые не видят в этом объекте признаков искусственного происхождения. По их мнению, комета образовалась на заре существования Галактики, около 10–12 миллиардов лет назад, в крайне холодной среде с температурой около 30 кельвинов.

Однако Леб указывает, что во Вселенной не может быть холоднее реликтового излучения, которое в ту эпоху как раз и составляло около 30 градусов. А протопланетный диск, в котором предположительно сформировалась комета, должен был быть еще теплее. Поэтому естественное происхождение объекта вызывает сомнения.