Авито Реклама внедрила «Конструктор аудиторий» для кастомных таргетингов

Рекламодатели Авито Рекламы получили доступ к новому инструменту — «Конструктор аудиторий».

Как пояснили в пресс-службе Авито, функция предназначена для тех, кому недостаточно готовых шаблонов таргетингов по географии, демографии и интересам.

«Конструктор аудиторий отвечает на запрос рынка. Новый инструмент позволяет создавать целевые аудиторные сегменты, настраивать таргетинг на них и, как следствие, добиваться максимальной отдачи от каждого вложенного в рекламу рубля», — заявил директор Авито Рекламы Яков Пейсахзон.

С помощью конструктора рекламодатели загружают хешированные данные из CRM, получают аудитории, похожие на их клиентскую базу, или вручную задают параметры (пол, возраст, географию, интересы) с логическими операторами.