Депутаты утвердили штрафы до 700 тысяч за вход на сайты через зарубежную почту

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект об административных штрафах для владельцев российских сайтов за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы. Штрафы для юридических лиц составят до 700 тысяч рублей.

Согласно действующему законодательству, авторизация пользователей на территории РФ должна проводиться с использованием российского номера телефона, портала «Госуслуги», единой биометрической системы или иной информационной системы, владельцем которой является гражданин РФ или российское юридическое лицо.

За неисполнение требований закон предусматривает штрафы. Граждане заплатят от 10 до 20 тысяч рублей. Должностные лица получат наказание в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц сумма штрафа составит от 500 до 700 тысяч рублей.

Кодекс об административных правонарушениях дополнят новой статьей. Она касается владельцев интернет-ресурсов, которые не соблюдают требования к рекомендательным технологиям. За сбор информации о предпочтениях пользователей с нарушением прав граждан грозят аналогичные штрафы. При повторном нарушении суммы вырастут. Граждане заплатят от 20 до 40 тысяч рублей. Должностные лица получат от 60 до 100 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф составит от 1 до 1,4 миллиона рублей.

Отдельная ответственность устанавливается для операторов связи. Они должны соблюдать правила взаимодействия с правоохранительными органами. Штраф для юридических лиц достигнет от 3 до 5 миллионов рублей. При повторном нарушении сумма составит от одной сотой до трех сотых размера годовой выручки компании.