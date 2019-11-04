Плохое самочувствие Василия Ланового отменило спектакль

Актер сейчас пришел в порядок и готов выходить на сцену.

Об этом стало известно сегодня, 4 октября. Обо всем артист Василий Лановой рассказал «Вечерней Москве». Он прокомментировал информацию об ухудшившимся самочувствии. Лановому действительно стало нехорошо перед спектаклем – у него повысилось давлении. Ему вызвали карету скорой, врачи успели как раз вовремя.

«Сейчас уже все хорошо, чувствую себя отлично, готов работать,»

— рассказал Лановой.

Он также отметил, что не планирует переставать играть на сцене, так что поклонникам не стоит переживать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Максим Фадеев рассказал о самочувствии после сердечного приступа.

«Дорогие друзья, спасибо всем за поддержку! Вчера ночью мне действительно стало плохо, но сейчас мое состояние стабилизировалось и я уже во всю работаю», — написал он в своем в Instagram.