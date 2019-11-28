Балтийский завод в Петербурге прекратил работу с радиоактивными материалами

«Балтийский завод» прекратил загрузку ядерного топлива в судовые реакторы. Официальный документ в парламенте Петербурга получат через 14 дней.

О том, что усилия экологов по переносу опасного производства с Васильевского острова увенчались успехом, стало известно в четверг, 28 ноября. «Балтийский завод» будет выпускать атомоходы без топлива. Впервые этот вопрос был вынесен на обсуждение в 2017 году, когда на предприятие готовились к запуску ядерных реакторов плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов», пишет «Эхо Москвы».

После выступлений экологов работу с опасными материалами перенесли в порт Усть-Луга. Через него же предлагают доставлять судна с «урановыми хвостами», прибывшие сегодня в порт Петербурга из Германии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в морской порт Петербурга прибыл корабль «Михаил Дудин» с 600 тоннами урановых «хвостов» на борту.