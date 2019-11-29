Беглов считает честью помогать Александринскому театру

Беглов считает честью помогать Александринскому театру
Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор отметил, что именно с этого театра началась история отечественной театральной культуры.

Об этом стало известно сегодня, 29 ноября. Обо всем губернатор Александр Беглов рассказал во время заседания попечительского совета Александринского театра. Он был создан в 2018 году – в него также входит председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Совет нужен для того, чтобы театр развивался и иметь возможность продвигать свои творческие проекты.

Глава города, комментируя свое отношение к Александринскому театру, заверил, что для него большая честь помогать сотрудникам учреждения. Он считает, что гордость испытывают в том числе представители бизнеса, которые делают свой вклад.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что артисты Александринского театра выступили против Бориса Эйфмана. Они напомнили, что театр не является музыкальным и странно, что спектакли Бориса Эйфмана так часто ставят там.

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