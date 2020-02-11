В дома Приморского района вернулось тепло

Местные жители сутки ждали, пока специалисты починят лопнувшую трубу.

Об этом стало известно сегодня, 11 февраля. Обо всем сообщили в ГУП «ТЭК СПб». В Приморском районе наконец завершили ремонт лопнувшей трубы – благодаря этому в дома на Никитинской улице вернулось отопление и горячая вола. Отмечается, что работы была непростая, но с ней удалось справиться в срок.

Напоминаем, что без тепла целые сутки жили петербуржцы в 48 домах. После шести часов вечера трубы снова стали теплыми.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «ТЭК» обследовал лопнувшую трубу на заводе «Балтика» с помощью робота. Робот занимался поиском аномалий по стенке трубы и определял характеристики выявленных проверкой дефектов. После проверки состояние трубы посчитали удовлетворительным