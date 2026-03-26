Трейлер нового сериала «Гарри Поттера» вызвал неоднозначную реакцию в Сети

Компания HBO выпустила первый трейлер сериала «Гарри Поттер и философский камень», который вызвал неоднозначную реакцию фанатов. Одни зрители признались, что плакали от ностальгии, другие раскритиковали отсутствие музыки Джона Уильямса и назвали трейлер «пресным».

В Интернете появился двухминутный тизер-трейлер сериала «Гарри Поттер и философский камень». В роли Гарри выступил Доминик Маклафлин, а его друзей сыграли Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут. Кроме того, зрители увидели Дамблдора в исполнении Джона Литгоу, а также Снейпа и Макгонагалл, чьи роли исполнили Паапа Эссиеду и Джанет Мактир. Однако реакция фанатов разделилась.

Многие пользователи в социальных сетях признались, что плакали при просмотре. Они отметили точное воссоздание атмосферы 1990-х годов, детали из книг, не попавшие в фильмы, и ностальгическое настроение. Однако часть осталась разочарованной отсутствием культовой музыки Джона Уильямса. По их мнению, новый саундтрек Ханса Циммера не передает волшебной атмосферы оригинальных фильмов.

Другие критики посчитали трейлер слишком телевизионным и отметили, что сериал выглядит как стерильная версия фильмов Криса Коламбуса. Особое недовольство вызвал выбор актера на роль Северуса Снейпа, так как некоторые фанаты решили, что Паапа Эссиеду не соответствует образу персонажа. Отметим, что премьера сериала запланирована на Рождество 2026 года.