Трейлер нового сериала «Гарри Поттера» вызвал неоднозначную реакцию в Сети

Александра Лошенкова
Фото: скриншот видео с YouTube-канала HBO Max

Компания HBO выпустила первый трейлер сериала «Гарри Поттер и философский камень», который вызвал неоднозначную реакцию фанатов. Одни зрители признались, что плакали от ностальгии, другие раскритиковали отсутствие музыки Джона Уильямса и назвали трейлер «пресным».

В Интернете появился двухминутный тизер-трейлер сериала «Гарри Поттер и философский камень». В роли Гарри выступил Доминик Маклафлин, а его друзей сыграли Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут. Кроме того, зрители увидели Дамблдора в исполнении Джона Литгоу, а также Снейпа и Макгонагалл, чьи роли исполнили Паапа Эссиеду и Джанет Мактир. Однако реакция фанатов разделилась.

Многие пользователи в социальных сетях признались, что плакали при просмотре. Они отметили точное воссоздание атмосферы 1990-х годов, детали из книг, не попавшие в фильмы, и ностальгическое настроение. Однако часть осталась разочарованной отсутствием культовой музыки Джона Уильямса. По их мнению, новый саундтрек Ханса Циммера не передает волшебной атмосферы оригинальных фильмов.

Другие критики посчитали трейлер слишком телевизионным и отметили, что сериал выглядит как стерильная версия фильмов Криса Коламбуса. Особое недовольство вызвал выбор актера на роль Северуса Снейпа, так как некоторые фанаты решили, что Паапа Эссиеду не соответствует образу персонажа. Отметим, что премьера сериала запланирована на Рождество 2026 года.

ГК «ПСК» вошла в тройку лидеров среди девелоперов Петербурга по динамике развития по итогам 2025 года. Согласно данным Единого ресурса застройщиков, компания заняла третье место в Северной столице с показателем 325 тыс. кв. метров и долей рынка 5,78%. В топ-3 она уступила только ГК GloraX и Группе RBI.За прошлый год компания значительно нарастила портфель собственных проектов. В его структуре 50% занимает комфорт-класс, 30% — бизнес-класс, 15% — премиум и 5% — апартаменты.В 2025 году девелопер приступил к реализации двух проектов бизнес-класса на Васильевском острове — «Ассамблея» на Малом проспекте и «Галерная гавань» общей площадью 100 тыс. кв. метров. Также компания начала подготовку к строительству комплекса «Акватория» на Выборгской набережной. Первые три корпуса малоэтажного квартала Plus Пулковский уже сданы в...
Самобытные проекты: Музей Великана, Мир зеркал, Разбей сервиз, Мир ленточек.МУЗЕЙ ВЕЛИКАНА:Пространство, где реальность меняет масштаб! Что вас ждет:Мир гигантских предметов и фантазийных инсталляций: столы, тапки, книги, игрушки — все 70 необычных арт-объектов в масштабе великана; Пространство, где мода, видео-арт, музыка и дизайн соединяются в одном потоке; 20 фотозон мирового уровня — ваши соцсети и память будут благодарны; Атмосфера свободы, игры и лёгкости, где можно снова не бояться быть собой;Через игру с масштабом вы возвращаете способность видеть иначе — как когда-то в детстве, когда всё вокруг казалось огромным, добрым и живым.МИР ЗЕРКАЛЛабиринт, где границы реальности стираются, а пространство начинает играть с твоим восприятием.Шаг за шагом ты попадаешь в мир отражений, бесконечных коридоров и неожиданных поворотов. Зеркала создают...
