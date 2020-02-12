В Петербурге ожидаются мокрый снег и дождь

В Петербурге в среду, 12 февраля, выпадут небольшие и местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Петербуржцев ждет облачная погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер юго-западных и южных направлений разгонится до скорости от 6 до 11 м/с.

Температура воздуха в Петербурге ночью ожидается от -1 до +1 градусов, днем — от -1 до +3 градусов. На дорогах возможна гололедица. Ожидается мокрый снег. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье дворы и внутриквартальные территории Петербурга от снега и наледи очищали 7 тыс. 40 человек. В работах были задействованы 432 единицы техники.