Петербург установил очередной температурный рекорд

Петербург установил очередной температурный рекорд
Самым теплым этот день был в 2003 году. Фото: pixabay

В среду, 19 февраля, Петербург установил очередной температурный рекорд.

Самым теплым этот день был в 2003 году. Тогда воздух прогрелся до плюс 4,1 градусов по Цельсию. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В Петербурге сегодня ожидается облачная погода с небольшим дождем временами. Максимальная температура воздуха днем составит от плюс 4 до плюс 6 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление начнет повышаться и дойдет до 748 мм ртутного столба.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург побил температурный рекорд 45-летней давности. Ровно в 15:00 15 января температура воздуха за окном составила +5,6 градусов, что на одну десятую выше показателей 1975 года.

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