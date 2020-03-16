Заведение на Рубинштейна оштрафовали на 50 тыс. рублей из-за шума

Заведение на Рубинштейна оштрафовали на 50 тыс. рублей из-за шума
Фото: Google View

Над рестораном живут люди, которым не нравится такое соседство.

Об этом стало известно сегодня, 16 марта. Обо всем сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Куйбышевский районный суд оштрафовал ресторан на улице Рубинштейна из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Отмечается, что заведение находится на втором этаже жилого года. Оттуда доносится громкая музыка, что мешает жить окружающим. Эксперты отмечают, что в организации не было ограничителя выходной мощности музыкального оформления.

Владельцам ресторана выписали штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что директора школы в Адмиралтейском районе оштрафовали на 30 тысяч за нарушение сроков договора.

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