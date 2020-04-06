В Петербурге в понедельник ожидается дождь и мокрый снег

В понедельник, 6 апреля, на погоду в Петербурге повлияет теплый атмосферный фронт, надвигающийся с запада.

Сегодня в Петербурге установится преимущественно облачная погода. Ожидаются осадки в виде мокрого снега. Местами пройдет дождь. Об этом сообщил главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

Воздух прогреется до плюс 6 градусов, в Ленобласти температура воздуха составит от плюс 2 до плюс 7 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.