В Петербурге ожидаются снег и дождь

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В воскресенье, 12 апреля, в Петербурге ожидается нелетная погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ожидается сильный ветер, дождь и мокрый снег.

Западный ветер будет дуть со скоростью до 15 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс четырех-шести градусов, а в Ленобласти — до плюс двух-семи градусов.

Возможна гололедица. В связи с чем МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не обгонять и не перестраиваться во время движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неправильные действия при торможении во время гололедицы могут привести к усугублению ситуации. Специалист рассказал, как сделать это наиболее правильно.