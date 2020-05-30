Синоптики рассказали, какая погода ждет петербуржцев на выходных

Синоптики рассказали, какая погода ждет петербуржцев на выходных
В городе ожидается теплая погода. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В Петербург на выходные придет настоящее лето. По прогнозу синоптиков, в субботу, 30 мая, в городе ожидается ясная погода, воздух прогреется до 20 градусов тепла.

В воскресенье, 31 мая, будет малооблачно, слегка похолодает, но днем столбики термометров покажут до плюс 18 градусов тепла. Осадков не ожидается.

Ночью будет прохладно: температура воздуха будет колебаться на уровне от плюс 8 до плюс 10 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.

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