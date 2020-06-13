В Петербурге 14 июня ожидается теплая и солнечная погода

В воскресенье, 14 июня, в Петербурге будет сухая и малооблачная погода.

В городе ожидается небольшая облачность без осадков.

Северо-восточный или восточный ветер ночью будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду. Днем его порывы составят 5-10 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов, а днем воздух прогреется до +24 градуса.

Атмосферное давление буде мало меняться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.