В Петербурге плата за ЖКХ повысится на 3,5%

В Смольном утвердили рост тарифов ЖКХ с 1 июля. Об этом стало известно 17 июня.

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил предельный индекс подорожания платы за коммунальные услуги. Он не будет превышать 3,5%, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Тариф на питьевую воду и водоотведение составит 32,53 руб./куб.м. Отопление будет стоить 1818,29 руб., стоимость горячей воды вырастет до 109,10 руб./куб.м. Плата за электроэнергию также поднимется: одноставочный тариф в домах с газовыми плитами составит 4,82 рубля, с электроплитами — 3,61 рубля.

Тариф на электричество в домах с газовыми плитами составит 4,82 руб. за киловатт-час, с электроплитами обойдется в 3,61 руб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в конце 2010 года предполагалось, что с 1 июля оплата ЖКУ в среднем вырастет на 4%. Сейчас, в связи с пандемией коронавирусной инфекции, вызванным ею экономическим кризисом и падением дохода населения поступила инициатива оставить тарифы без изменений