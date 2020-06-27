В Петербурге жара сменится прохладой и дождями на следующей неделе

Главный специалист Гидрометцентра Александр Колесов рассказал, что на следующей неделе в Петербурге спадет жара.

По его прогнозу, жара до 30 градусов продержится еще ближайшие два дня, а потом в город придет прохладная комфортная погода, сообщает 78.ru.

По его словам, через Ленобласть начнет проходить атмосферный фронт, который и сменит тёплую воздушную массу, поэтому завтра в регионе ожидаются кратковременные дожди. В Петербурге небольшой дождь возможен во второй половине дня.

Уже 28 июня температура воздуха опустится до +23 до +25 градусов днем, в Ленобласти столбики термометров покажу +21 до +26 градусов. Синоптик отметил, что с понедельника ожидается +20 градусов с дождями, что сохранится в течение недели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.