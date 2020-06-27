В Петербурге ожидаются плюс 29 градусов жары и ветер

В Петербурге ожидаются плюс 29 градусов жары и ветер
Жара может быть тяжелой для петербуржцев. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Погоду в Петербурге определит холодный атмосферный фронт. Его влияние на фоне антициклона будет выражено слабо.

Об этом сообщили ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook. По его словам, воздух успеет хорошо прогреться до подхода фронта.

Во второй половине дня в городе возможен небольшой дождь. В Ленобласти велика вероятность, что прогремит гроза.

Днем в Петербурге воздух прогреется до плюс 29 градусов. Ветер западный будет дуть с прорывам 5-10 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.

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