В Петербурге ожидаются плюс 29 градусов жары и ветер

Жара может быть тяжелой для петербуржцев. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Жара может быть тяжелой для петербуржцев. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Погоду в Петербурге определит холодный атмосферный фронт. Его влияние на фоне антициклона будет выражено слабо.

Об этом сообщили ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook. По его словам, воздух успеет хорошо прогреться до подхода фронта.

Во второй половине дня в городе возможен небольшой дождь. В Ленобласти велика вероятность, что прогремит гроза.

Днем в Петербурге воздух прогреется до плюс 29 градусов. Ветер западный будет дуть с прорывам 5-10 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.