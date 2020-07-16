Цены на газ для жителей России поднимутся 1 августа

Федеральная антимонопольная служба утвердила соответствующий приказ.

Таким образом, индексация оптовых цен на газ для россиян произойдет уже через 2 недели.

Сегодня, 16 июля, стало известно, что решение было принято окончательно, а все необходимые документы поступили на регистрацию в Министерство Юстиций. Приказы начнут свое действие спустя 10 дней после прохождения процедуры. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, ФАС еще в апреле внесла предложение о повышении оптовых цен на газ, который предоставляется в пользование жителям РФ, на 3%. Для других потребителей — на 2,99%.

Спустя некоторое время служба решила повременить и уведомила о своих намерения правительство. Данное решение было принято из-за экономической ситуации, которая сложилась на фоне активного распространения COVID-19.

С 1 июля 2019 года индексация составила 1,4%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Краснопутиловской хлопок газа: без жилья остались две семьи.