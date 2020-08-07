Жалобы на ЕГЭ, маски в метро, забытые дети: чем запомнилась минувшая неделя жителям Петербурга

Жалобы на ЕГЭ, маски в метро, забытые дети: чем запомнилась минувшая неделя жителям Петербурга
Метро. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Gazeta.SPb.ru рассказывает о самых ярких и громких событиях, произошедших в Северной столице за последнюю неделю.

Образование

Петербургские выпускники, которые в этом году сдавали ЕГЭ, подали рекордное количество апелляций — 1911. Жалобы касались практически всех предметов. Исключением стали биология и иностранные языки. Часть требований была удовлетворена. Но в каких-то моментах неправы оказались и сами экзаменуемые — некоторых из них оштрафовали за использование шпаргалок. Суды оценили обман в несколько тысяч рублей. Тем временем родители школьников, в том числе будущих, переживают о том, каким будет следующий учебный год. Gazeta.SPb.ru даже составила ТОП вопросов, на которые петербуржцы ищут ответы в преддверии 1 сентября. Тем временем в Комитете по образованию поспешили успокоить: учеба и линейки будут традиционными.

Здоровье

В городе вспомнили о масочно-перчаточном режиме, введенном еще 12 мая, но, очевидно, позабытом. Так, в петербургском метро вновь начали требовать надеть средства индивидуальной защиты (СИЗ). Корреспондент Gazeta.SPb.ru спустился в подземку и убедился, что правило соблюдают далеко не все.

Общество

В продолжение темы стоит сказать, что метрополитен Петербурга, похоже, решил не идти навстречу гражданам и отказался платить компенсации семьям жертв теракта 2017 года. Отметим также, что новым и.о. начальника городской подземки со среды, 5 августа, стал Евгений Козин.

Врио начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин. Фото: ГУП «Петербургский метрополитен»

Врио начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин. Фото: ГУП «Петербургский метрополитен»

Кажется, теперь горожане гадают, закроется ли один из петербургских баров, который 5 августа посетил губернатор Александр Беглов. Владелец заведения угостил градоначальника соком и обозначил главную проблему закона о «наливайках». Беглов, в свою очередь, пригласил предпринимателя на рабочую встречу в Смольный.

Запомнилась эта неделя и общественными инициативами. Благодаря одной из них на Петроградской стороне практически удалось восстановить «зеленую стену«. Работы на улице Лизы Чайкиной начались вечером 6 августа и затянулись до ночи.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Культура

В Петербурге после 10-летней подготовки открылась выставка художественных работ музыканта Виктора Цоя. Ее посетителям представят не только графику и живопись, но также авторские полароиды и личные вещи. Это неплохая возможность развеяться и, так сказать, окультуриться, поскольку те же городские театры могут открыться лишь в сентябре.

Происшествия

Не обошлось на этой неделе и без происшествий. В Петербурге суд вынес приговор по делу об апрельской краже оборудования в баре. Мужчина, который совершил преступление, чтобы, по его словам, оплатить кредит, получил условный срок, возместив ущерб. Также правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении петербурженки, которая заявила о заминировании одной из городских стоматологических клиник. По ее словам, эта акция была направлена против врачей, которые во время приема одного из пациентов якобы пригрозили ему венерическим заболеванием.

В понедельник полицейские узнали, что на одной из детских площадок без присмотра оставлен маленьких ребенок. 5-летнюю девочку привел отец, который затем отправился в гости выпивать. В результате малышку госпитализировали с переохлаждением. После этого искали 6-летнего мальчика, которого нерадивая мать также отправила гулять в одиночестве.

Пропавший ребенок. Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО
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