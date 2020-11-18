Власти Петербурга и банк ВТБ подписали соглашение о строительстве первого этапа Широтной магистрали

Власти Петербурга и банк ВТБ подписали соглашение о строительстве первого этапа Широтной магистрали
Подписание соглашения между Смольным и Банком ВТБ состоялось на форуме "Транспортная неделя " в Москве. Фото: gov.spb.ru

В среду, 18 ноября, в рамках форума «Транспортная неделя», проходящего в Москве, правительство Санкт-Петербурга и группа ВТБ подписали дополнительное соглашение о создании первого этапа Широтной магистрали скоростного движения.

Начальный этап подразумевает строительство транспортной развязки между Западным скоростным диаметром и Витебским проспектом. При подписании соглашения властей Северной столицы представлял вице-губернатор Максим Соколов, а ВТБ — зампред правления банка Юрий Соловьев, информирует пресс-служба Смольного.

Приступить к строительству Витебской развязки планируется в первом квартале 2021 года, завершить работы намерены в течение четырех лет. Протяженность первого участка ШМСД составит 2,5 км, пропускная способность — до 70 тысяч машин в сутки. Трасса будет шестиполосной, со скоростным ограничением в 110 км/ч. В создание магистрали вложат 27 млн рублей, еще 12 млрд выделят на подготовку территории. Финансирование осуществляется из средств инвесторов, а также городского и федерального бюджетов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по поручению президента Петербургу выделили дополнительный 1 млрд рублей на строительство Широтной магистрали.

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