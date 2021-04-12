Что известно о пожаре на Невской мануфактуре на этот час

Крупный пожар произошёл в понедельник, 12 апреля, в здании фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Петербурге.

Сообщение о пожаре на пульт дежурной службы управления МЧС поступило в 12:35.

Огонь охватил несколько этажей здания. Очевидцы рассказывали, что дым было видно из Парка Победы, Кудрово, Ладожского парка, с улицы Крыленко.

В спустя два часа стало известно о двух пострадавших. С места инцидента эвакуировали 40 человек, двое успели пострадать и нуждались в госпитализации.

Часть Октябрьской набережной оказалась перекрытой сегодня днем, 12 апреля, в связи с тушением пожара на территории «Невской мануфактуры». Согласно данным «Яндекс.Карт», проехать было невозможно вдоль Невы.

На место прибыли 61 спасатели и 14 единиц специальной техники. Пока они пытались ликвидировать серьезного возгорание, успел загореться еще один объект.

Спустя три чата здание стало постепенно разрушаться. Пожарных вывели из помещений – они будут тушить огонь с улицы. Это было сделано из-за угрозы обрушения.

На место инцидента выехали сотрудники Следственного комитета, чтобы выяснить, что стало причиной пожара и выяснить все обстоятельства происшествия.

К пяти часам вечера площадь пожара расширились с 1,5 до 10 тысяч квадратных метров. К борьбе с огнем привлекли выше 40 единиц спецтехники и более 200 пожарных.

Огонь успел охватить площадь в 10 тысяч квадратных метров, к тушению привлекли вертолет Ка-32 МЧС России. Также стало известно, что в пожаре пострадали три сотрудника МЧС, один из них погиб. Травмированных госпитализировали, у них диагностированы ожоги 40-50% тела. Вертолет МЧС России произвел шесть сбросов воды объемом более 30 тонн.

В домах поблизости отключили газ из-за угрозы дальнейшего распространения огня. Ветреная погода в Петербурге повлияла на то, что пламя перекинулось на деревья.

Огонь перекинулся также на дом номер 8 на улице Тельмана. Это малоэтажное здание, в котором располагается хостел «Мэрибель». Было принято решение об эвакуации местных жителей. Люди покидали квартиры с документами и важными вещами.

Спустя семь часов площадь, поглощенная огнем, достигла 25 тысяч квадратных метров. На месте работают более 200 спасателей, вертолет МЧС, военные.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за пожара на фабрике «Невская мануфактура» в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

Огонь с горящей «Невской мануфактуры» перекинулся на ремесленную лавку. Это уже третье здание, охваченное огнем.

Тело погибшего обнаружено на месте пожара в Петербурге, где горит здание «Невской мануфактуры». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по городу.

«На месте пожара найдено сильно обгоревшее тело», — сказал представитель ведомства.

Отмечается, что личность погибшего устанавливается.

К горящей «Невской мануфактуре» прибыли 12 бригад скорой помощи. В пресс-службе Минздрава России сообщили, что в результате пострадало шесть человек. Четверо госпитализированы. Из них один в тяжёлом состоянии находится в институте им. Джанелидзе и трое — в центре им. Никифорова МЧС России. Омбулаторная помощь оказана одному человеку. В результате происшествия один человек погиб.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил сгоревшее здание на территории фабрики «Невская мануфактура» необходимо восстановить.

«От сильного пожара очень серьезно пострадал памятник архитектуры, объект культурного наследия»,— отметил градоначальник.

Масштаб ущерба устанавливаются. Беглов отметил также, что новое строительство на территории утраченного объекта культурного наследия невозможно, сообщили в пресс-службе Смольного. По его словам, случившееся — повод усилить ответственность собственника за содержание зданий, которые являются памятниками.

В 22.22 пожар в горящем здании Невской мануфактуры в Петербурге локализовали на площади 10 тыс. кв. м.

В ликвидации пожара участвовали более 200 человек и свыше 40 единиц техники.

Беглов выразил соболезнования семьям спасателей, которые пострадали во время выполнения служебного долга. Он отметил, что всем пострадавшим, а также семьям погибших будет оказана необходимая помощь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за пожара на фабрике «Невская мануфактура» в Петербурге.