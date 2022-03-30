В Петербурге прошел суд по делу кошки Шенди

Калининский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску мужчины к бывшей сожительнице об истребовании имущества из чужого незаконного владения.

По словам истца, он является собственником кошки по кличке Шенди без родословной. Мужчина рассказал, что подобрал кошку на улице еще котенком, поэтому каких-либо официальных документов у истца на животное у него нет. Однако его сожительница забрала кошку себе.

Истец с ответчиком три года находились в близких отношениях. В ноябре 2020 года пара рассталась, а в марте 2021 года снова стала встречаться.

В один день истец обнаружил пропажу котенка и второй запасной комплект ключей от своей квартиры в своем почтовом ящике.

«Воспользовавшись доверительным отношением истца, ответчик тайно от истца забрала котенка себе. Ответчик добровольного отказывается возвращать кошку. Истец просил обязать ответчика передать принадлежащее ему имущество, кошку по кличке Шенди стоимостью 93 000 рублей», — сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Суд пришел к выводу, что доказательств, подтверждающих право собственности истца на животное, а также того, что эта кошка действительно существует, не представлено.

«Доводы истца о том, что ответчик без спроса и разрешения взяла ключи от квартиры, тайно проникла в нее и завладела котенком, не могут быть приняты судом во внимание, поскольку являются голословными, никакими относимыми и допустимыми доказательствами по делу не подтверждаются, носят предположительный характер, т.к. сам истец очевидцем данного факта не являлся», — говорится в сообщении.

При этом сведения, изложенные в постановлении, противоречат информации, изложенной в исковом заявлении. По словам истца, он с ответчицей совместно не проживал, а периодически встречался, при этом в постановлении указано, что стороны сожительствовали длительное время. В иске указано, что ответчица незаконно проникла в его квартиру и забрала животное, в то время как в постановлении говорится, что ответчица пришла в гости и после очередной ночевки забрала кошку с собой.

Мужчина оценил котенка в 93 тыс. рублей, однако суд нашел это несостоятельным, поскольку истец сам указал, что животное он подобрал на улице, то есть безвозмездно. В итоге суд истцу отказал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что при пожаре на проспекте Маршала Блюхера, который разгорелся в ночь с пятого на шестое декабря, удалось выжить кошке хозяйки.