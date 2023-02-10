Сады и парки Петербурга закрыли из-за шторма

В пятницу, 10 февраля, петербуржцы не смогут отправить на прогулку в парк. Из-за надвигающегося на город шторма зеленые зоны будут закрыты для посещения.

Петербуржцам посоветовали не отправляться на прогулку в парк или сад. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в пятницу, 10 февраля, зеленые зоны будут закрыты для посетителей из-за сильного ветра. Метеорологи предупреждают, что ветер усилится до 15-20 м/с, а недалеко от Финского залива — до 24 м/с.

Сотрудники садово-парковых предприятий уже приготовились убирать последствия надвигающегося шторма. О поваленных деревьях и затопленных дорогах петербуржцев просят сообщать в Комитет по благоустройству.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в случае чрезвычайной ситуации Смольный сможет обеспечить противогазами только 83% взрослых и 59% детей.