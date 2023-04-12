Вице-спикером петербургского парламента избран Павел Иткин

Председателем городского парламента избран Павел Иткин. Об этом сообщает спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что Иткин имеет хороший практический опыт работы, как человек он серьезный, ответственный и энергичный, отметил Бельский.

«Депутаты проголосовали за человека, которому доверяют с профессиональной и личностной точек зрения. Да, оппозиционер. Но я уже неоднократно говорил: в любом деле важен баланс», — добавил он в своем посте.

Ранее сообщалось, что те, кто решил уклоняться от срочного призыва, будут получать цифровое уведомление с запретом на выезд из страны. Об этом рассказал председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов. Подробнее по этой теме вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.